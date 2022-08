Deze zomer geen beslissing over bouw gascentrale Tessenderlo: "Vergunningsaanvraag is onvolledig"

"De vergunningsaanvraag is onvolledig", klinkt het op het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Het gaat dan om de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden. Demir had in oktober vorig jaar al een aanvraag voor een gasgestookte elektriciteitscentrale in Tessenderlo afgekeurd.

Tessenderlo Group diende daarna een nieuwe vergunningsaanvraag in. Daarin werd de ammoniakstoot met 2/3de verminderd. Ook de uitstoot van stikstofoxiden zou lager zijn. Maar in de aanvraag zou niet duidelijk staan hoe dat technisch gerealiseerd zal worden.