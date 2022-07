Drie jongen van zeldzame boommarter geboren in bos in Ieper

Waar de boommarters precies leven, wil Tijl Porteman liever niet zeggen om hun rust en veiligheid te bewaren. Boommarters zijn zeldzaam in Vlaanderen. "Maar een geboorte is helemaal zeldzaam", vertelt Tijl enthousiast. "Ik kreeg dan ook bijna een hartaanval toen ik de jongen op beelden van mijn wildcamera's zag. Ik heb wildcamera's hangen in enkele bossen in en rond Ieper. Die nemen via sensoren beelden op van zodra er beweging is."

Het is op die beelden dat Tijl de drie kleintjes plots zag lopen. "Ze zijn wellicht al een tweetal maanden oud, want pasgeboren boommarters verblijven eerst in hun boomholte. Pas als ze wat ouder zijn verlaten ze hun boom en gaan ze op verkenning. Nu spot ik ze elke dag. Hun moeder is meestal in de buurt om hen te helpen met jagen. Ik zag ze al eens met een gevangen wilde haas en een muis. Van de vader is er geen spoor. Hij heeft een veel groter territorium en trekt zich van de opvoeding niets aan", weet Tijl.