Vanaf vandaag leeft de wereld op krediet: het is Earth Overshoot Day, opnieuw één dag vroeger dan vorig jaar

De wereld kwam in een ecologische overshoot terecht tijdens de jaren 70. Dit jaar zitten we met het slechtste cijfer sinds die periode, meldt het Global Footprint Network op basis van drie miljoen statistische gegevens uit ruim 200 landen.

Waar heeft dat concreet mee te maken? "Elk jaar kappen we bijvoorbeeld meer bomen dan er jaarlijks kunnen bijgroeien en we stoten meer broeikasgassen uit dan onze bossen of de oceanen kunnen opnemen", zegt Koen Stuyck. "Of we halen meer vis uit de zee dan er jaarlijks kan bijgroeien. Voor de landbouw putten we de grond meer uit dan die aankan."