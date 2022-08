Eerste therapiehond voor ziekenhuis van Kortrijk: "Labrador Embrasse doet bewegen en biedt troost"

In het ziekenhuis gaat hij elke week mee op wandeling met de patiënten van de psychiatrische afdeling "de stap", die focust op oudere patiënten. Zij hebben er veel baat bij om met een hond op stap te gaan. "Er zijn mensen die geen zin hebben in een wandeling, maar toch meegaan als ze weten dat Embrasse meegaat", vertelt kinesiste Evy. "Ze mogen hem aan de leiband houden en dat geeft een gevoel van verantwoordelijkheid."

Embrasse biedt ook troost, weet Stefaan Lammertyn, de woordvoerder van AZ Groeninge. "Dat is een beetje zoals je thuis een hond hebt: je gooit eens met het balletje of streelt hem. Een hond is ook empathisch, hij voelt het aan als een patiënt verdriet heeft. Ik herinner me een dementerende dame die plots begon te wenen toen ze Embrasse aan het strelen was. Hij wekt dus emoties op. Hij helpt ons, maar hij helpt vooral ook onze patiënten en dat is belangrijk!"