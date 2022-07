Europese Commissie spoort lidstaten aan tot contactonderzoek voor apenpokken

In België zijn intussen 393 bevestigde besmettingen met het apenpokkenvirus gemeld. Wereldwijd zijn er intussen al 18.000 gevallen, de meeste in Europa. In ons land zijn er bijna 400 bevestigde gevallen. De Wereldgezondheidsorganisatie riep vorig weekend de wereldwijde uitbraak van apenpokken uit tot medische noodtoestand.