Familiebedrijf in Willebroek volledig verwoest door brand: "Doet pijn om je levenswerk te zien kapotgaan" 

Gisterenavond rond 17 uur is er bij het vleesverwerkende bedrijf Teker in Willebroek een hevige brand uitgebroken. "We waren gewoon bezig met onze dagelijkse activiteiten toen we opeens het brandalarm hoorden", vertelt Hassan Teker, zoon van de zaakvoerder. "Eerst waren we nog niet aan het panikeren, tot iemand binnenstormde en riep dat er brand was." Volgens Hassan is de brand ontstaan in de kookzaal bij de kebabmachine.