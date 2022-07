Gasprijs bereikt een absoluut record van 227 euro: "Hoge prijzen zijn het nieuwe normaal"

Volgens energie-expert Moniek de Jong zullen de hoge gasprijzen nog een hele tijd hoog blijven. Dat vertelde ze in "Terzake" gisteren.

"De prijsstijging komt er onder meer door de grote ongerustheid over de levering van Russisch gas via Nord Stream 1. Het is niet duidelijk of Rusland de gaskraan volledig dicht gaat draaien of weer gaat openzetten. Dat veroorzaakt veel onzekerheid bij gashandelaars en daardoor zal de prijs nog gaan stijgen", legt De Jong uit.

"Ik vermoed dat de hoge gasprijzen hier zijn om te blijven voor langere tijd. Het is het nieuwe normaal. In het verleden hadden we heel goedkope gasprijzen gehad, met name het Russische gas. Nu gaan we meer het vloeibare gas importeren en dat is veel duurder."