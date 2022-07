Gemeente La Roche wil kamp van scouts uit Wilrijk stopzetten: "Hopen op tweede kans"

De burgemeester van de stad La Roche-en-Ardenne kreeg van verschillende buurtbewoners klachten binnen over de scoutsgroep, die momenteel op kamp is in deelgemeente Samrée. "Die zouden gaan over geluidsoverlast, rondzwervend afval en het gebruik van vuurkorven, wat op dat moment en op die plek verboden was. Het is de opeenstapeling van klachten die hem stoort. Ergens kunnen we dat begrijpen. Als dat zo is, veroordelen we die houding ten strengste", vertelt Van Reusel op Radio 2 in Antwerpen.