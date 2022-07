Gentse haven gaat meer shuttleboten inzetten: "Daardoor minder vrachtverkeer op de weg" 

Boten moeten nu vaak lang wachten voor ze hun container kunnen lossen. De komst van de extra shuttleboten moet dat probleem oplossen. "Het bijzondere van dit project is dat het gaat om extra corridors om meer goederen via de binnenvaart te vervoeren", zegt Johan Bresseleers van North Sea Port. "Elke container die je via een binnenvaartschip vervoert, is een vrachtwagen minder op de weg."