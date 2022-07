Honderden boze Irakezen bestormen het parlement in Bagdad en roepen slogans tegen Iran

Muqtada Al-Sadr is 47 en komt uit een familie van sjiitische geestelijken. Zijn vader Muhammad Sadiq Al-Sadr was een belangrijk ayatollah die vermoord werd door agenten van voormalig dictator Saddam Hoessein.

Na de Amerikaanse invasie in 2003 en de val van Saddam bouwde Al-Sadr een eigen politieke beweging en militie (het "Mahdi-leger") uit en won hij aanhang door zijn kritiek op de Amerikaanse bezetting,, maar ook op de aanhangers van Saddam. In 2004 en ook daarna raakte zijn militie een paar keer slaags met de Amerikanen. Die dwarsboomden de ambitie van Al-Sadr om een op de sharia gebaseerde staat uit te bouwen in Irak.

Al-Sadr was een rivaal van de VS en de opeenvolgende Iraakse regeringen, maar ook van andere sjiitische hoge geestelijken zoals de gematigde en nadien vermoorde ayatollah Abdul-Majid Al-Khoei en de meest gerespecteerde grootayatollah Ali Hoessein Sistani. De voorbije jaren keerde Al-Sadr zich af van de Iraanse invloed op de sjiieten in Irak en werd hij populair door zijn steun voor het spontane volksprotest tegen de politieke janboel in Bagdad.