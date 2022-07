Goedkopere ingrediënten of kleinere porties: horeca rekent hogere kosten maar deels door aan klanten

In de maand juni klom het Belgische inflatiecijfer naar 9,65 procent. Dat betekent dat het leven nu gemiddeld bijna 10 procent duurder is dan een jaar geleden. Dat is vooral te wijten aan de dure energie. Maar de voorbije maanden is ook voeding fors duurder geworden. Voeding (inclusief alcoholische dranken) is nu 8,44 procent duurder dan een jaar geleden. Voor sommige producten ligt de inflatie nog een pak hoger: oliën (20 procent), vis en zuivel (11,3 procent).