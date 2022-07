Kakkerlakplaag in Boutersem blijken kevers: "Een heel leger dat rondloopt in de straat"

Het was ook inwoner Hugo Robeyns die de gemeente contacteerde over de keverplaag. De man woont op de Assenweg, een straat gelegen tussen de Kerkomsesteenweg en de Pastoriestraat in Boutersem. Net als zijn buren heeft hij enorm veel last van de beestjes.

Gelukkig is intussen een gespecialiseerde firma langs gekomen om de dieren te verdelgen. En dat was geen dag te vroeg, vertelt Hugo. "Het is een heel leger dat rondloopt in de straat. Ze zoeken de woningen op, iedere kleine spleet of opening is voldoende om zich naar binnen te werken. En dan is het natuurlijk alle hens aan dek. Iedere avond is het klopjacht tot een stuk in de nacht omdat die vervelende beestjes naar binnen komen."