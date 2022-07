Kortere behandeling tegen kanker door betere technieken én door de coronacrisis

De toestellen die gebruikt worden bij radiotherapie zijn wel erg duur. Het gaat telkens om een miljoeneninvestering. Acht Antwerpse ziekenhuizen investeren daarom samen in radiotherapeutische behandelingen.

In de toekomst is zo nog meer technologische vooruitgang mogelijk. Want die trend is wereldwijd bezig, zegt Dirix: "Het gaat enkel nog toenemen. We zijn zelf een studie aan het doen die bijvoorbeeld bij borstkankerbestraling aan het kijken is of we vijf bestralingen niet in één bestraling kunnen doen. En we zijn ook bij uitgezaaide patiënten aan het bekijken of we pijnlijke bestralingen niet in één hele hoge dosis kunnen behandelen."