Kazou organiseert kamp in revalidatieziekenhuizen in Sint-Pieters-Leeuw en Leuven: "We willen alle kinderen blij maken"

Voor Jorunn uit Boutersem zal haar verblijf in Gasthuisberg deze week plots veel plezanter worden dan gewoonlijk: “Ik doe mee omdat ik hier toch een weekje lig. Wij doen elke dag spelletjes: In de voormiddag komen ze met jou op de kamer spelletjes spelen of knutselen en in de namiddag doen we leuke dingen in de muzenzaal. Wanneer alles goed gaat, mag ik morgen weer naar huis. Ik maak hier veel plezier en het is jammer, maar ik ga toch veel liever naar huis.”