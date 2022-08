Wijnbouwers moeten maatregelen nemen om zonnebrand bij druiven te voorkomen

Door de klimaatverandering kunnen steeds meer druivenrassen in onze streek gedijen. Daardoor nam het aantal wijnbouwers in Limburg de voorbije jaren sterk toe. Maar er is ook een keerzijde aan de medaille. Want de voorbije jaren liep de temperatuur in de zomer al verschillende keren op tot 40 graden Celsius. Daardoor werden wijnbouwers geconfronteerd met zonnebrand aan de druiven.