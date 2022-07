"Koelvloeistof voor de auto is giftig en dodelijk, hou alles in de originele verpakking en giet het niet over"

Wat doen dat om een incident te vermijden? "Simpel, dergelijke stoffen bewaar je best in hun originele verpakking, ook al is dat een grote bidon, die plaats neemt in de koffer. Maar dan is het duidelijk, dan kan je niets fout doen. Heb je toch ethyleengycol ingenomen, of heb je een vermoeden daarvan, bel dan direct het Antigifcentrum of ga naar een spoeddienst. Bij een snelle diagnose kan alles gedaan worden om tot een goed resultaat te komen. En dan zijn alle erge gevolgen vermeden", zegt Vandijck nog.

"Maar nog eens, hou de substantie gewoon in de originele verpakking. Dan kan het niet fout lopen. En al zeker niet als je kinderen in de auto hebt die de kleurloze stof niet herkennen. Voor je het weet, hebben ze een slok binnen en dat is niet de bedoeling."