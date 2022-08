Landbouwbedrijf in Wetteren wil bezoekers weren als ze nog afval achterlaten: "Moesten koe laten inslapen na het inslikken van een blikje"

Bij mooi weer kunnen 120 bezoekers genieten van een drankje of ijsje op het terras van landbouwbedrijf en ijssalon De Blekerij in Massemen. Ze mogen ook vrij in de stallen rondlopen, maar daar zijn steeds vaker problemen. "We willen mensen toelaten in onze stallen met het jonge vee, zodat ze kunnen zien waar de melk vandaan komt", vertelt Hilde Haelterman van De Blekerij. "Ze mogen tussen de dieren lopen en ze zelfs strelen. Maar de laatste tijd zien we dat er vaak volwassenen en kinderen met glazen flesjes rondlopen in de stallen."