Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties wil dat China draconische "veiligheidswet" voor Hongkong intrekt

De kans dat het communistische regime in China de veiligheidswet intrekt, is evenwel klein. Net door die wet heeft de lokale overheid, gesteund door Peking, het brede volksprotest in Hongkong kunnen onderdrukken. Peking ergerde zich al langer aan de vrijheid van meningsuiting en vergadering en zeker aan de jaarlijkse herdenkingen van het bloedbad waarmee in juni 1989 het volksprotest op het Tiananmen-plein in Peking werd onderdrukt.