Minister Brouns (CD&V) laat contracten alle buitenlandse werknemers Borealis doorlichten

Vlaams minister van Werk en Economie Jo Brouns (CD&V) laat onderzoeken of de 314 buitenlandse werknemers op de site van Borealis in Kallo correct worden tewerkgesteld. Hij reageert op de berichten over 55 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel die er tegen ondermaatse voorwaarden waren tewerkgesteld door een onderaannemer.