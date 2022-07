Minister Demir (N-VA) naar rechter tegen beslissing nieuwe (mogelijk duurdere) berekening stroomfactuur

De minister vindt de nieuwe berekening pas zinvol als de meerderheid van de huishoudens een digitale meter heeft. "80 procent van de kleinverbruiksmeetinrichtingen zal eind 2024 over een digitale meter beschikken. Op dit moment is dat nog geen 30 procent."

"Dit is voor mij geen plezierige stap en er is ook geen enkele garantie dat we aan het langste eind zullen trekken", geeft de minister toe. "Maar ik kan alleen maar vaststellen dat een meerderheid van de parlementsleden en betrokken stakeholders tegen een invoering in de huidige vorm zijn. Als de VREG dat doelbewust naast zich neerlegt, blijft alleen deze optie over, al blijven we openstaan voor overleg met de VREG."