Muziekgroep "De Pikkedieve” treedt op in gevangenis van Antwerpen

Vandaag heeft er een opmerkelijke groep opgetreden op een wel heel opmerkelijke locatie. De muziekgroep "De Pikkedieve" was deze namiddag te gast in de Antwerpse gevangenis aan de Begijnenstraat, waar ze voor de vrouwenafdeling mochten optreden. “We hebben de naam gekozen omdat we muziek gebruiken van anderen. We spelen voornamelijk covers en “pikken” dus eigenlijk het artistieke werk van anderen”, vertelt Marc Stalmans van de groep.