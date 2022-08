Mysterie rond Sint-Lutgardisstoel in Borgloon krijgt vervolg: vrouw keert terug, mét baby

Vorige zomer onderzocht mysteriejager Katrien of de Sint-Lutgardisstoel in de Odulphuskerk in Borgloon vrouwen zwanger maakt. Het is immers een eeuwenoude traditie dat vrouwen die graag zwanger willen worden in de stoel gaan zitten. Jantine, die de stoel ook uitprobeerde, keerde vandaag nog eens terug, mét haar dochtertje Liv.