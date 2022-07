N-VA werpt nieuwe vragen op over reis van Hadja Lahbib naar festival op de Krim

Na haar aanstelling tot minister, twee weken geleden, is aan het licht gekomen dat Hadja Lahbib vorig jaar als journalist naar de Krim is gereisd. "Ze was daar niet als oorlogscorrespondent - dan is het logisch dat ze naar dat gebied gaat - maar als cultuurjournalist", zegt Kamerfractieleider Peter De Roover aan VRT NWS. Hoe ze naar de Krim is gereisd, is niet glashelder, maar in elk geval beschouwt Oekraïne een reis via de Russische hoofdstad Moskou als illegaal.