Nederlandse kunstenaar deelt gratis kunst uit op Grote Markt in Antwerpen om bezoekers naar kunstgalerie te lokken

Je werk gratis uitdelen hoort niet in de kunstwereld, maar daar trekt hij zich niets van aan. “Ik houd ervan om dingen te doen die niet mogen in de kunstwereld. Daarom ben ik voor sommigen een parasiet en voor anderen een rebel”, zegt Posset. De tentoonstelling van Ralph Posset loopt van vandaag tot en met zondag in Galerie Conscience20 in Antwerpen.