Nieuwe verbindingsweg rond Umicore in Hoboken moet het verkeer veiliger maken

Door het bedrijventerrein van Umicore loopt de Adolf Greinerstraat. Dat is een openbare weg die de site van het bedrijf in tweeën deelt. De weg wordt gebruikt door het doorgaand verkeer, als door vrachtwagens van Umicore. Het is ook een veel gebruikte industrieweg die verschillende terreinen in Hoboken en Hemiksem verbindt, wat geen ideale situatie is voor fietsers, voetgangers en het woon-werkverkeer. De stad Antwerpen, het district Hoboken en Umicore bundelen daarom hun krachten om het probleem op te lossen.