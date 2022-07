Netflix wil Disney+ de loef afsteken en geeft "The gray man" meteen een vervolg en spin-off 

Net als James Bond is Six gebaseerd op boeken, meer bepaald op die van de Amerikaanse schrijver Mark Greaney. En er zit marge op: Greaney liet "The gray man" al opdraven in elf boeken. Er ligt dus een wereld of universum aan productiemogelijkheden open. Waar ook regisseurs Russo vlotjes naar verwijzen. Een gelijkaardig universum waarmee ook filmgigant Marvel graag uitpakt voor zijn talrijke superhelden. Marvel is sinds 2009 eigendom van Disney met - uiteraard - een flinke vertegenwoordiging op streamingdienst Disney+.

Netflix lijkt nu te gaan voor de Marvel-Disney-formule. En de Russo's hebben er kaas van gegeten. Zij blikten met hun productiemaatschappij ABGO "Avengers: endgame" in, de afsluiter in een reeks van maar liefst 22 films in het Marvel Cinematic Universe en eentje die alle kassarecords deed sneuvelen. Het zit hem soms ook in details: Netflix wist Chris Evans, die voor Marvel de eerbare held Capitain American vertolkt, te verleiden voor "The gray man", hetzij in de rol van sociopaat deze keer.