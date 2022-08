Oost-Vlaamse atleten oogsten veel medailles op EK Rope Skipping 

Sinds zondag vindt in Slowakije het Europees Kampioenschap Rope Skipping plaats. Rope skipping is de combinatie van touwtje springen met gymnastische oefeningen, dans en acrobatie, mét een race tegen de tijd. Traditiegetrouw vaardigen Oost-Vlaamse clubs heel wat atleten af naar een EK. Zo is de club Moving Baasrode uit Dendermonde er aanwezig met 23 leden. En gisteren oogstte de club al meteen een eerste succes met zilver in de competitie voor gemengde teams van 16 tot 18 jaar.

Er was ook goud voor het team van The Handles Deinze in de competitie allround voor meisjesteams van 16 tot 18 jaar en in die competitie haalden de meisjes van Siluskip Zele ook nog het zilver binnen. Verder was er ook individueel succes voor een atlete van dezelfde club uit Zele: Larissa Premereur haalde goud in de allround competitie voor meisjes van 16 tot 18 jaar.

En ook van Recrean Skippers uit Oudenaarde zijn verschillende atleten actief in Slowakije. In de allroundcompetitie van de categorie 12 tot 15 jaar behaalde Kato De Potter een gouden medaille.