Nederlandse boeren storten mest en puin op en bij verschillende snelwegen uit onvrede met het stikstofbeleid

In Nederland zijn er tientallen blokkades door boze boeren, die vind je op de A1, de A12, de A28, de A30, de A35 en de A50, volgens Rijkswaterstaat. Vooral in het midden en het oosten van het land hebben boeren op verschillende plekken op en bij snelwegen puin gestort. Het puin is "divers" volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Zo gaat het onder meer om hout, zand, mest, hooibalen, autobanden, fietsbanden en huishoudelijk afval zoals "meubels" . Ook werden er hooibalen in brand gestoken.

Onder meer de A1 van Apeldoorn naar Hengelo is dicht door puin en mest op de weg. Daarnaast zijn verschillende op- en afritten dicht, bijvoorbeeld op de A12 bij Bunnik, Maarsbergen en Veenendaal-West.