Opnieuw verdachte aangehouden in moordzaak Peter R. de Vries

De verdachte werd gisteravond gearresteerd in een woning in de Nederlandse stad Helmond. Politie en justitie vermoeden dat hij in een bende zat die tegen betaling zwaar gewelddadige opdrachten uitvoerde.



De verdachte die nu werd opgepakt, is geboren op Curaçao. Aan de man werden beperkingen opgelegd, dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.