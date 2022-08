Personeel woonzorgcentrum Aarschot kan bewoners niet bereiken door lage-emissiezone in Antwerpen

Na de brand afgelopen weekend in het woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot werd een aantal rusthuisbewoners overgebracht naar het Middelheim-ziekenhuis, het Erasmusziekenhuis en het Stuivenberg in Antwerpen. Maar niet al het personeel geraakt tot bij die mensen om ze te verzorgen omdat hun wagens door de lage-emissiezone in Antwerpen niet toegelaten zijn. De stad Aarschot heeft daarom een oplossing bedacht en legt taxibusjes in.