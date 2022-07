Recent gerenoveerde lift Voetgangerstunnel op linkeroever in Antwerpen uren afgesloten voor onderhoud

"We zitten in een testmaand, want we hebben een maand nodig om te bekijken of alles in orde is met de lift en of alles naar behoren werkt", zegt Stefanie Nagels van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Tijdens het onderhoud gaat de aannemer een visuele controle doen en een inspectie van cruciale onderdelen zoals de elektrische verbindingen, de schroeven en de bouten." Ook zullen er een aantal controleritten gebeuren, zowel met open als gesloten deuren.