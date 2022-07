Fed klaar voor vierde renteverhoging in vijf maanden tijd, terwijl Amerikaanse economie vertraagt

Dat de Amerikaanse economie vertraagt, is duidelijk. De vraag is of een recessie om de hoek loert. Dat zou betekenen dat de economie twee kwartalen op rij krimpt. "Als je kijkt naar de sentimentsindicatoren bij de bedrijven, dan is duidelijk dat de economie op dit moment flirt met een recessie of zelfs in een recessie zit", zegt Simonts.