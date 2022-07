Shawn Mendes annuleert al zijn concerten wegens mentale problemen

De Canadese zanger Shawn Mendes heeft op doktersadvies alle concerten van zijn wereldtournee geannuleerd vanwege mentale problemen. Eerder deze maand kondigde hij een pauze van drie weken in zijn tournee aan, maar dat blijkt niet voldoende om te herstellen. Het concert in het Sportpaleis in Antwerpen op 18 juli 2023 is dus ook geannuleerd.