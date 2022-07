Stromae in blote bast en lang haar maakt samen met Camila Cabello parodie op "Love island" in nieuwe videoclip

Stromae heeft samen met Camila Cabello een remix gemaakt van zijn nummer "Mon amour". De bijhorende videoclip die om 18 uur is gelost, is een soort parodie op realityprogramma "Love island". Stromae is erin te zien als deelnemer met lang haar en halfblote bast. Het was voor Cabello haar eerste nummer in het Frans. "Ik ben blij hoe het is uitgedraaid", zegt Stromae erover.