In Gavere en Eeklo kan je nu ook een tandem uitlenen: "Ideaal om met de kinderen een uitstap te doen"

Met de steun van de provincie kocht de vzw Trage Wegen twee tandems aan. Via deelsysteem Blue-bike kan je ze uitlenen aan de stations van Gavere en Eeklo. De bedoeling is om mensen die met het openbaar vervoer komen, zo naar de provinciale domeinen te lokken. "In Eeklo is de tandem al vaak uitgeleend, zowel voor korte verplaatsingen als voor daguitstappen en zelfs overnachtingen. In Gavere is het voorlopig een minder groot succes. De evaluatie maken we in september", besluit Brusselman.