Inzamelactie voor enige overlevende van kano-ongeluk in Nederland overtreft alle verwachtingen

Het gezin van een vriendinnetje van Cleo heeft zondag een inzamelactie op touw gezet. Het doel van de actie is al twee keer verhoogd, omdat de donaties blijven binnenstromen. Op de inzamelingswebsite worden alle mensen bedankt voor de massale steun.

"We hadden nooit verwacht zo een hoog bedrag te bereiken. We willen gewoon doen wat we kunnen voor Cleo", klinkt het. De donateurs zullen op de hoogte worden gehouden van wat er met het geld gebeurt.