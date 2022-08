Verkeerssituatie binnenstad Hasselt wijzigt: woonerf binnen kleine ring en circulatieplan met 4 stadsdelen

De aanpassing kadert in een groter traject dat in de zomer van 2020 van start ging. Vorig jaar vulden 1.500 inwoners een online-enquête in en waren er ook themagroepen met afgevaardigden uit de zorg, jeugdverenigingen, onderwijs en ondernemers. Daarnaast had de stad ook apart contact met De Lijn, de hulpdiensten, het Agentschap Wegen en Verkeer en de seniorenraad. De stad ging ook wandelen met buurtbewoners om samen na te denken over oplossingen bij enkele cruciale plekken. De palen zullen niet meteen gebruikt worden. Eerst wordt er afgetoetst met verschillende doelgroepen zoals leveranciers en hotelgasten, maar ook personen met een beperkte mobiliteit. Pas in het najaar worden de palen echt in gebruik genomen op een manier die het best werkt voor al die doelgroepen.