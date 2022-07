Droogte speelt ook weerman Bram parten: helft van zijn wijngaard in Langdorp beschadigd

En dus lijkt de jonge oogst van Bram dit seizoen mislukt. "Dat kan je van het grootste deel inderdaad wel zeggen. We zijn nu volop de trosjes die eraan hangen, aan het afknippen. Want die vragen alleen maar meer energie van de plant. Omdat het nog maar het tweede jaar is, gaan we volop blijven investeren in de plant zelf en niet in de vruchten die eraan hangen. Hopelijk komt het dan nog goed. Bij de snoei in het voorjaar zouden we moeten zien, welke planten nog in leven zijn."

Het leven van een beginnende wijnboer in het Hageland is dus niet makkelijk. Maar gelukkig doet Bram het als hobby. "De wijn is puur voor eigen gebruik of om uit te delen aan vrienden en kennissen."

Maar die zullen dus nog even geduld moeten hebben.