Zomerbar Zanzibar in Merchtem moet sluiten na klacht buurtbewoner

De tijdelijke zomerbar Zanzibar heeft al vaker te maken gehad met buurtprotesten. In 2017 opende ze voor het eerst de deuren in Merchtem, maar een jaar later verhuisde ze naar Steenhuffel, een deelgemeente van Londerzeel, omdat de regels daar minder streng waren. Ook daar klaagden buren echter over geluids- en verkeersoverlast en dus keerde de organisatie terug naar de plek waar het allemaal begon: Merchtem. Alleen, ook daar kwam protest van een inwoonster. Die stapte zelfs naar de Raad van State die haar gelijk geeft. De zomerbar moet dicht.