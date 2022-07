80-tal verwaarloosde schapen bevrijd uit weides in Olmen en Meerhout

De voorbije weken moest het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum al vaker langskomen in de Kempen om verwaarloosde dieren weg te halen. Iets meer dan een week geleden werden er nog een 150-tal dieren bevrijd in Balen en Westerlo. Gisteren kwamen daar 84 verwaarloosde schapen bij. Op drie weides, twee in Meerhout en eentje in Olmen, werden schapen aangetroffen die volledig uitgehongerd en uitgedroogd waren.