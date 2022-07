Belgische winkel van Amazon op komst, maar die zal niet Amazon.be heten

Die zal te vinden zijn onder de domeinnaam amazon.com.be. Het meer logische amazon.be is namelijk al jarenlang in handen van verzekeraar Baloise. Of er tussen beide partijen onderhandelingen zijn geweest, daar wil Amazon niets over kwijt. "Wij geloven dat amazon.com.be een fantastische domeinnaam is", zegt Faict. "We hebben er vertrouwen in dat de klanten ons zullen vinden. Tot nu toe hebben ze ons zelfs over de grens kunnen vinden."