Loopt de oorlog in Oekraïne vast? "Denk niet dat grote delen van het land nog van eigenaar gaan veranderen"

Is de beschieting van de Antonovski-brug over de Dnjepr-rivier de voorbode van een echt Oekraïens tegenoffensief in de zuidelijke regio Cherson? Afwachten, want op de kaart lijkt er - ondanks hevige gevechten - de laatste tijd weinig te verschuiven in de Oekraïense oorlog. Dat ziet ook Mart de Kruif, oud-commandant van de Landstrijdkrachten in Nederland. "Op logistiek vlak is bij beide partijen de stoom eruit."