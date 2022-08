Bezwaar tegen tweede waterskibaan op plas Terhills in Dilsen-Stokkem

Volgens Van Reusel zouden bij de aanleg van de geplande vluchtweg zware metalen en zouten kunnen vrijkomen. En die zouden dan in de plas kunnen belanden. “Bovendien is het ook geen goede vluchtweg bij bijvoorbeeld brand", gaat Van Reusel verder. “Want de geplande weg maakt een slingerbeweging en het lijkt me geen goed idee om zo'n weg in een noodsituatie te moeten gebruiken.”