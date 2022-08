Op speelplein in Ham zijn ook Oekraïense kinderen welkom: "Spelen zonder grenzen dankzij tolk en Google Translate"

Door de oorlog in Oekraïne komen er voor het eerst ook enkele Oekraïense kinderen naar het speelplein. "In het begin dachten we van oei, hoe gaan we dat aanpakken", vertelt Dagmar. "Maar een van onze nieuwe leiders heeft een vriendin die afkomstig is uit Oekraïene en die heeft dan voor ons getolkt. En als ze geen tijd heeft, werken we met Google Translate. We maken dan op voorhand vertalingen van de opdrachten en spelletjes. En de andere kinderen helpen elkaar ook. Zij begrijpen het soms sneller dan wij als volwassenen, zelfs in een andere taal. Zo wordt het hier echt spelen zonder grenzen."