Bliksem doodt deze week bijna 50 mensen in India: "Door klimaatverandering steeds meer blikseminslagen"

In een dorp in de noordelijke Indiase deelstaat Uttar Pradesh kwamen vandaag nog 7 mensen om het leven door bliksem, zei de politie. Het waren boeren die beschutting hadden gezocht onder bomen tijdens een moessonregen. Ze waren op slag dood. Daardoor loopt het totaal aantal dodelijke slachtoffers in deze deelstaat op tot 49.

In het oosten van de deelstaat Bihar kwamen de afgelopen twee dagen 20 mensen om het leven door blikseminslagen en in de staat Madhya Pradesh, centraal gelegen in India, werden eerder deze maand 16 mensen gedood door de bliksem.