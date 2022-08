Twee huizen onbewoonbaar na zware uitslaande brand in centrum Lier

De brand zou vermoedelijk in de keuken van het huis op de hoek ontstaan zijn. Via een binnenplaats hebben de vlammen zich dan razendsnel verspreid naar de aanpalende huizen. De precieze oorzaak is nog onbekend."Zowel de woning waar de brand ontstaan is als een pand in renovatie ernaast zijn onbewoonbaar. Een persoon had zichzelf al in veiligheid gebracht toen de brandweer aankwam. Dat slachtoffer had rook ingeademd en moest wel afgevoerd worden naar het ziekenhuis voor verzorging", aldus Verschueren.