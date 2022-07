Britse jongen van 11 op anderhalve kilometer van de kust gered uit opblaasboot 

De familieleden namen gelukkig snel contact op met de kustwacht. Niet veel later kon de jongen veilig uit het water worden gehaald. "Toen we hem aan boord haalden, was hij erg bang en had hij het koud, maar verder was de jongen in orde", zegt vrijwilliger Stuart Richardson. "We hebben hem opgewarmd, wat koekjes en een drankje gegeven, en dan naar de ouders teruggebracht."