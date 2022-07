Broer van ex-profvoetballer Anthony van Loo krijgt nieuw hart na tweeënhalf jaar wachten

Anthony Van Loo (33) en zijn broer Angelo Van Loo (35) delen al van jongs af aan dezelfde passie, namelijk voetballen. Beide broers startten op jonge leeftijd al met de sport, maar door een erfelijke hartaandoening liep hun carrière ten einde. Angelo kreeg dat nieuws al te horen toen hij 18 jaar was. Hij kreeg een defibrillator ingeplant, maar moest zijn passie voor voetbal opgeven.

Zijn jongere broer Anthony had meer geluk. Bij hem werd in 2008 dezelfde hartaandoening vastgesteld, maar hij kon toch een carrière als profvoetballer uitbouwen bij KV Kortrijk. Ook Anthony kreeg een defibrillator ingeplant. In 2018 sloeg toch noodlot toe. Tijdens een wedstrijd tegen Moeskroen zakte hij in elkaar. Even later zette hij ook een punt achter zijn carrière.

Door de hartaandoening ging het de laatste jaren steeds slechter met de gezondheid van Angelo. “Zijn hartaandoening was veel ernstiger dan die van mij”, vertelt Anthony, “Angelo zou er op termijn aan sterven en kwam 2,5 jaar geleden op de lijst te staan voor een harttransplantatie. Zijn leven hing enkele maanden aan een zijden draadje”. Gelukkig kreeg Angelo gisteren het verlossend telefoontje. De operatie is geslaagd. Er staat Angelo enkel nog een lange revalidatie te wachten.