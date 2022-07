Burgemeester Merchtem reageert op sluiting zomerbar Zanzibar: “Klagers zijn blijkbaar erg machtig”

De Zanzibar ligt aan de Dahliastraat in Steenhuffel, tussen de velden en de weiden. “Ik denk dat er geen plek bestaat waar er minder hinder kan zijn. De Zanzibar ligt op 100 meter van het dichtstbijzijnde huis. 85 decibel is helemaal niet luid. Ik krijg soms zelfs commentaar dat mensen de muziek niet horen. Eénmaal je de bar verlaat, heb je geen geluidsoverlast meer. Maar blijkbaar heeft de dame niet alleen last van de muziek maar ook van de aanrijdende auto’s, van mensen die achteraf in goed humeur aan het babbelen zijn of aan het roepen zijn”, aldus de burgemeester.