De Lijn plant grote werken in Gent: "Er wordt lichte hinder verwacht"

Er zullen tijdelijk enkele storingen zijn voor reizigers van De Lijn. Daarom wordt in de Zuidstationstraat een tijdelijke bushalte voorzien. "Ook zullen we ervoor zorgen dat er vervangbussen ingelegd worden, zodat we het ongemak voor de reiziger tot een minimum beperken."



Ook in augustus worden aan Gent Zuid de rijstroken voor de bussen vernieuwd, net als de tramsporen naar de Vlaanderenstraat. In september zijn de tramsporen in de Voskenslaan en de Coupure aan de beurt.